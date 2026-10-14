У Армении больше не будет приоритетных отношений с Россией. Однако Ереван по-прежнему рассчитывает сохранить членство в ЕАЭС (и льготы не энергоносители), отказываясь проводить референдум о внешнеполитическом курсе, но продолжая т.
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