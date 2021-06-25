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Двойная беда: жители Калтана возмущены чёрным дымом и грязной водой в Кондоме

Двойная беда: жители Калтана возмущены чёрным дымом и грязной водой в Кондоме

Одно из самых обсуждаемых видео сегодня – черный дым в Калтане. В социальных сетях множество публикаций.

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