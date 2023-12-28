В Актау пройдет ярмарка сельхозпродукции

Жителей областного центра приглашают на ярмарку сельскохозяйственной продукции. Как рассказали в акимате Актау, продовольственная ярмарка пройдет 30 декабря в 26 микрорайоне на стоянке возле медицинского центра «Қасиет».
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