Боксер провел 37 поединков, одержал 36 побед, 27 из них нокаутом, завоевав титулы WBC, WBA и WBO. В 2015 году его карьера прервалась из-за тяжелой травмы головы в Берлине.
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