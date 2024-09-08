🗳 Избирательный участок сегодня открыли и в «Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн» Оборудовали пункт для пациентов, которые проходят лечение в учреждении.
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🗳 Избирательный участок сегодня открыли и в «Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн» Оборудовали пункт для пациентов, которые проходят лечение в учреждении.