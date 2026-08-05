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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров о КХЛ: «Трансферный рынок можно назвать ярким. Топ-клубы уже сейчас, словно огромные и лучшие в мире российские грузовики, готовы рвануть вперед»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о работе трансферного рынка в преддверии старта нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

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