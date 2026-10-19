Слово «эко» в свадебной индустрии стало таким же модным, как «крафтовый» и «авторский». И, как часто бывает с модными словами, за ним иногда скрывается пустота: воткнули пару веток эвкалипта в вазу и уже называют свадьбу экологичной.
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