Театр абсурда
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Театр абсурда

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А таки шо там у евреев?

А таки шо там у евреев?

Релоканты притягивают к себе войну   Шаббат  отменим,  отменим  шаббат  -  за  нами  Щаранский,  Госдеп  и  Моссад.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
И чем скорее тем лучше-глядишь и заживет мы россияне по человечески....
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1 д.
Владимир Алтайцев
А вы хоть в курсе, что в России живёт всего  160 тысяч евреев? И у  скольких из них есть паспорт Израиля?  От силы у 2-3 тысяч. Уедут они, что измен6ится  в России? Цены упадут? Нет Так зачем вы  страдаете  юдофобией?
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1 д.
Александр Веревкин
Нет, господин Алтайцев, вы категорически неправы! Столько их живёт только в историческом центре Москвы, а точнее - внутри Бульварного кольца, а если прибавить окраины и ближнее Подмосковье, вашу цифру придётся возводить в степень! Даже клопов в диване при желании можно счесть, но не счесть евреев, как алмазы в каменных пещерах! России уже из под них не видать, как собаку из под присосавшихся клещей. Кстати, лично знаю до полусотни евреев, которые присвоив русские фамилии и имена, типа Ивушкиных, Алтайцевых, Богомоловых, Быковых, Ивановых, Петровых и Сидоровых стараются быть нами, правда у них это плохо получается, гниль сочится из всех щелей!
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1 д.

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