А таки шо там у евреев?

А вы хоть в курсе, что в России живёт всего 160 тысяч евреев? И у скольких из них есть паспорт Израиля? От силы у 2-3 тысяч. Уедут они, что измен6ится в России? Цены упадут? Нет Так зачем вы страдаете юдофобией?

Александр Веревкин

Нет, господин Алтайцев, вы категорически неправы! Столько их живёт только в историческом центре Москвы, а точнее - внутри Бульварного кольца, а если прибавить окраины и ближнее Подмосковье, вашу цифру придётся возводить в степень! Даже клопов в диване при желании можно счесть, но не счесть евреев, как алмазы в каменных пещерах! России уже из под них не видать, как собаку из под присосавшихся клещей. Кстати, лично знаю до полусотни евреев, которые присвоив русские фамилии и имена, типа Ивушкиных, Алтайцевых, Богомоловых, Быковых, Ивановых, Петровых и Сидоровых стараются быть нами, правда у них это плохо получается, гниль сочится из всех щелей!