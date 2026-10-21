10 апреля этого года на улице Изумрудной в областном центре был найден труп с огнестрельными ранениями в грудь.
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