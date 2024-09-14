С начала сезона в Петербурге задержали около 20 маломерных судов

Всего в городе выявили почти 400 правонарушений судоводителями. Патрульная служба Агентства внешнего транспорта провела в этом сезоне на водных объектах Петербурга 57 рейдов и выявила почти 400 правонарушений судоводителями.
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