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Биткоин намертво засел около 38 000$.

Биткоин намертво засел около 38 000$.

В течение минувших суток биткоин в несвойственной для себя манере стоял на одном месте. Котировки первой криптовалюты уже четыре дня торгуются около уровня 38 000$ за монету, а трейдеры не могут продвинуть «цифровое золото» ни вверх, ни вниз.

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