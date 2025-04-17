Кудашов о Миллере: «Классный защитник. Прекрасно понимаем, что его место не здесь, а в НХЛ. «Ак Барс» всегда славился подбором игроков»

«Ак Барс» ведет в серии плей-офф с «Динамо» со счетом 2-1. – Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер набрал пять очков в трех матчах в этой серии: как его нейтрализовать? – Классный защитник, что тут скажешь.