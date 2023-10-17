В сети показали, как могла выглядеть Цири из The Witcher 3, если бы её добавили в Cyber...

В сети показали, как могла выглядеть Цири из The Witcher 3, если бы её добавили в Cyberpunk 2077Британский художник Брайан Соэгондо (Bryan Soegondo) решил представить, как могла выглядеть Цири из «Ведьмака», если бы попала в мир Cyberpunk 2077.