Водителей большегрузов еще раз предупредили об ограничении движения на участке трассы Таврида.Оно было введено в марте и действует от 16-го до 11-го километра автодороги "Севастополь-Инкерман" в районе мусорного полигона.
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