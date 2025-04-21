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Водителей большегрузов еще раз предупредили об ограничении движения на участке трассы Таврида

Водителей большегрузов еще раз предупредили об ограничении движения на участке трассы Таврида

Водителей большегрузов еще раз предупредили об ограничении движения на участке трассы Таврида.Оно было введено в марте и действует от 16-го до 11-го километра автодороги "Севастополь-Инкерман" в районе мусорного полигона.

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