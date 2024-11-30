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Полпред РТ в РФ встретился с первокурсниками Высшей школы имени Тукая КФУ

Полпред РТ в РФ встретился с первокурсниками Высшей школы имени Тукая КФУ

Вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился в Казани с первокурсниками Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

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