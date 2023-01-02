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«Каролина» выиграла 11-й матч подряд и обновила клубный рекорд. У команды 17 игр с очками подряд

«Каролина» продлила рекордную победную серию до 11 матчей. «Харрикейнс» победили «Нью-Джерси» (5:4 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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