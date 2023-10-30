Объявление ЦИК для журналистов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что 30 октября 2023 года является крайним сроком подтверждения журналистов, аккредитованных национальными средствами массовой информации, и фрилансеров (блогеров и видеоблогеров) для освещения и мониторинга всеобщих местных выборов от 5 ноября 2023 года.
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