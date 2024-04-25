Николай Азаров: Владимир Ленин создал современную Украину

В этот день 154 года назад родился человек, который создал современную Украину. Заметьте, реальную независимость и свою территорию Украина получила не из рук Петлюры, Бандеры и тому подобных, а именно по решению Владимира Ильича Ленина.
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