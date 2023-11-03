По первым впечатлениям в Call of Duty: Modern Warfare 3 самая короткая кампания в серии С ...

По первым впечатлениям в Call of Duty: Modern Warfare 3 самая короткая кампания в серииС открытием кампании Call of Duty: Modern Warfare 3 для покупателей специальных изданий уже есть кто-то, кто, очевидно, завершил одиночную игру, сообщая, что это может быть самая короткая кампания в истории серии.