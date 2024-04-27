Как блогер Стас Асафьев обидел Леона Серполле. Борьба с искажениями автоистории. Часть 3

Научно-популярный проект «Автомобили мира 1769-1903 гг.». Вопрос 8. 1897. Паровой трехколесный велосипед Леона Серполле В России есть автомобильный блогер Стас Асафьев, который поднимает некоторые вопросы об истории автомобилей.
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