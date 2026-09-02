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Царьград

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Восемь русских теннисистов вошли во второй круг US Open 2026

Восемь русских теннисистов вошли во второй круг US Open 2026

Во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года вышли восемь русских теннисистов, среди которых Медведев, Рублёв и Хачанов.

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