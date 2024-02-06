ВС РФ поразили 4 пункта временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

REUTERS/Inna Varenytsia Четыре пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены ударами российской бомбардировочной авиации и артиллерийским огнем на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
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