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Регионы России

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Российские войска взяли под контроль четыре села в Харьковской области и ДНР

Российские войска взяли под контроль четыре села в Харьковской области и ДНР

Российские войска в течение суток взяли под контроль три села в Харьковской области и одно в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

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