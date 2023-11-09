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«Глобальная проблема перенаселения» и путь ее решения в учебнике Географии от «Просвещения»

«Глобальная проблема перенаселения» и путь ее решения в учебнике Географии от «Просвещения»

«Глобальная проблема перенаселения» и путь ее решения в учебнике Географии от «Просвещения» Сколько раз уже национальный лидер России говорил об утверждении многополярного мира, о том, что наша страна более не будет плясать под дудку «уважаемых партнеров» и т.

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