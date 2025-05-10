«Перемирие усиливает врага»: Сладков прокомментировал 30-дневную «мирную инициативу» Трампа Запад и Киев постоянно повторяют мантру о длительном прекращении огня.
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«Перемирие усиливает врага»: Сладков прокомментировал 30-дневную «мирную инициативу» Трампа Запад и Киев постоянно повторяют мантру о длительном прекращении огня.
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