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Владислав Радимов: «Победа ЦСКА в Питере незакономерна. Первый тайм – тотальное доминирование «Зенита», уйма моментов. Семак завел команду так, что даже сам завелся на скамейке»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о поражении петербургской команды от московской в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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