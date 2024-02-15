Тото Вольф: Не знаю, когда Mercedes-AMG победит Red Bull

Sam BloxhamГлава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф заявил, что не знает, когда его коллектив сможет отыграться и вновь вернуться в борьбу за победы и титулы в чемпионате мира, нарушив доминирование Red Bull.
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