В Иркутске экстренно сел самолет, летевший из Москвы в китайский Гуанчжоу

Прокуратура выясняет причину случившегося. В Иркутске вынужденно сел Boeing-777. Лайнер летел из Москвы в китайский Гуанчжоу, но из-за технической неисправности пилоты посадили его в иркутском аэропорту, следует из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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