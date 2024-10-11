Все ради уюта жителей и процветания Салехарда

Реконструкция купеческих зданий и подключение к центральному водоводу. Сегодня заместитель главы города Олег Куруч совместно с представителями Администрации Салехарда провел очередной рейд по объектам капитального ремонта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии