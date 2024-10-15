Вышел новый геймплей экшен-рогалика про боевые искусства в духе боевиков 80-х с разнообразными приемами — есть демоверсияКомпания Alawar опубликовала новый геймплейный трейлер Karate Survivor — рогалика в духе боевиков 80-х про боевые искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)