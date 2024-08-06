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Гендиректор «Пари НН» о судействе Бобровского: «Мы тоже зафиксировали моменты. Внутри обсудим – если они как-то повлияли на качество игры, тоже обратимся в ЭСК»

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали первую победу в новом сезоне (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо.

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