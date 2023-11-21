Почему 80% красивых женщин достаётся только 20% мужчин? Как работает Принцип Парето в отношениях?

Мы уверены, что некоторые люди никогда не слышали об эмпирическом Принципе Парето. Разрешите просветить вас! Джозеф Джуран предложил этот принцип и назвал его в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который заметил в 1906 году, что 80% земли в Италии принадлежит 20% населения; он ….