Американские энергогиганты признали кризис: почему это важно?

Американские энергетические гиганты морально готовятся к наступлению мирового топливного кризиса. Признание с их стороны дорогого стоит, ведь они, согласно популярному заблуждению, должны были бы только радоваться дефициту нефти и топлива на мировом рынке Источник фото: RT Однако в реальности ситуация гораздо более сложная и комплексная.