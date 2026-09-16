Американские энергогиганты признали кризис: почему это важно?

Американские энергетические гиганты морально готовятся к наступлению мирового топливного кризиса. Признание с их стороны дорогого стоит, ведь они, согласно популярному заблуждению, должны были бы только радоваться дефициту нефти и топлива на мировом рынке Источник фото: RT Однако в реальности ситуация гораздо более сложная и комплексная.
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