Журналистам всё ещё не нравится слово «русский»

Очередное СМИ вляпалось в скандал через попытку тайно заменить «русский» на «российский». Столько времени прошло, а журналисты никак не научатся… Вот, к примеру, несколько известных историй:14 декабря 2023.
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Особенно впечатлил момент про школьный класс. Автор видимо подзабыл, что уже немало классов, в которых русских детей вообще нет.
Евреи самая неблагодарная нация -НЕНАВИДЯ РУССКИХ КОТОРЫЕ ИХ СПАСЛИ если бы мы проиграли войну То спаслись бы где-то в просторах Сибири матушки А вот вы бы были уничтожены А теперь намереваются сделать из России вторую Хазарию
А ВОТ ИНТЕГЕСНО МНЕ/// СКОЛЬКО ЖЕ ЕВГЕЕВ НА ВОЙНЕ
В Еврейском КВН-не // Вдруг нашлось // Что русских на Маскве // Слишком много развелось // Слышно было из дверей// Как о том вскричал один еврей
А почему в статье речь о журналистах?
Они ведь действуют не сами по себе. У них профессионально обостренный нюх, которым они улавливают любое пожелание начальства, даже еще невысказанное.
И если журналисту не нравится слово «русский»- то это значит, что оно не нравится нашей власти. Это ведь власть придумала это вот словечко «российский». А помните это историческое «дорогие россияне»?
Но еще гаже другое словечко- «русскоязычный». Журналисты часто подменяют им слово «русский». Хотя всем понятно: Если для тебя русский язык- родной, если ты с детства говоришь по- русски, то ты- русский! Не «русскоязычный» и не безликий «дорогой россиянин», а именно РУССКИЙ! Русским называл себя, например, грузин Сталин- и не стыдился этого.
Прижилось это поганое словечко в политическом лексиконе наших правителей- и вот уже не стало великого когда- то русского народа... Вместо него- стадо «русскоязычных».
Что, кое- кто боится обидеть наших национальных меньшинств, коих в России что- то около двухсот? А ведь в России русских около 85% и по законам ООН, Россия является МОНОНАЦИОНАЛЬНЫМ государством!
А вот во Франции, например, живет куча народов, даже иной веры и языка. Но все они- французы! Потому, что именно франки составляют государствообразующее большинство нации. И ни у кого не возникает никаких комплексов по поводу того, что надо бы говорить не «французы», а «франкоязычные». Ну или, хотя бы, «францияне».
Подлость всего этого именно в том, что власть наша не воспринимает свой народ как народ. Для нее русские- это не более, чем стадо. Вот почему она стыдится самого этого слова «русский», подменяя его словечком «россиянин» или еще более омерзительным «русскоязычный».
А журналисты- не более, чем рупор, который просто озвучивает представление власти о собственном народе....
А что же говорит сам Путин про русских??? : Это сложно составляющее понятие – «русский народ». Вы сказали: «Русские, русские». А кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских. Я думаю, что судьбы очень многих народов, прежде всего, конечно русского народа, может кардинально поменяться в ближайшие годы, ну просто кардинальным образом. Я не знаю даже как такой этнос, как русский народ, в таком виде, в каком он есть сегодня, будет московитом, или какие-нибудь уральцы и так далее. И МЫ, конечно, можем это сделать, опираясь на НАШИХ людей, которые искренне, но ответственно относятся к НАШЕЙ Родине. Россия для русских? Это лозунг ПРИДУРКОВ И ПРОВОКАТОРОВ! МЫ категорически против любых проявлений национализма. Необходимо постоянно реагировать на них для того, чтобы защитить интересы национальных меньшинств… интересы НАШЕГО еврейского народа. Для нас борьба с антисемитизмом является ОСНОВОЙ нашей внутренней политики. Наследие евреев, иудаизм… имеет безусловную ценность для России». Иудаизм - одна из НАШИХ традиционных российских религий и это тоже НАШ этнос, который русский народ впитал в себя. Нужно, опираясь на все, что НАМ досталось из пластов НАШЕЙ истории глубокой и очень интересной, содержательной, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу среднесрочную и на историческую». Далее Путин заявил: «Нравится, не нравится, терпи теперь красавица». Так, что в ближайшие годы станем мы УРАЛЬЦАМИ. То есть остатки русских будут жить за Уральским хребтом.