Xiaomi 18 Pro уже засветился на живых фото — и выглядит просто огонь!

Представьте: до официальной презентации Xiaomi 18 Pro осталось всего ничего, а в сети уже вовсю гуляют живые фотографии новинки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым