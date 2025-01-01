На востоке Армении произошло землетрясение

Очаг находился на глубине 10 км, сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла.Согласно информации, полученной сегодня от специалистов министерства внутренних дел Армении, в последний день уходящего 2024 года в Гегаркуникской области произошло землетрясение.