Ваше тело кричит о старении: 9 неожиданных сигналов, которые вы упускаете

Вы думаете, что старение начинается с морщин и седых волос? Ошибаетесь. Организм может подавать сигналы о том, что он стареет быстрее обычного, задолго до того, как вы заметите изменения в зеркале.
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