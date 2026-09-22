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FiNE NEWS

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Ваше тело кричит о старении: 9 неожиданных сигналов, которые вы упускаете

Вы думаете, что старение начинается с морщин и седых волос? Ошибаетесь. Организм может подавать сигналы о том, что он стареет быстрее обычного, задолго до того, как вы заметите изменения в зеркале.

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