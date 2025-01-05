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Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» – «Виллербан», «Монако» примет «Элан Шалон»

«Стад Рошеле» сыграет с «Виллербаном». «Монако» примет «Элан Шалон». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Стад Рошеле – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 5 января, 18.

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