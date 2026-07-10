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Милли Бобби Браун показала идеальный образ для европейского лета

Милли Бобби Браун продолжает демонстрировать безупречные летние образы. Если большую часть тёплого сезона актриса проводит на своей ферме в Джорджии вместе с мужем Джейком Бонджови, дочерью и многочисленными питомцами, отдавая предпочтение пастельным комплектам и платьям в стиле кантри, то в Нью-Йорке её стиль становится более утончённым.

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