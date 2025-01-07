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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристина Резцова: «В глубине души все-таки надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как олимпийского золота у меня еще нет»

– Сказала, что сложно сейчас находить мотивацию. В чем же ты ее все-таки находишь? – Во-первых, я занимаюсь своим любимым делом.

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