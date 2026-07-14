Перед расправой украинские военные надругались над спортсменом, выступавшим под флагом их страны.Боевики ВСУ расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева и его мать в селе Гришино под Красноармейском.
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