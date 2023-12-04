Насколько эффективно похудение по группе крови?

Диета по группе крови была разработана американским врачом более 20 лет. За это время теория о том, что большего эффекта при лечении больных можно добиться, если воздействовать на особенности генетики, в частности, группы крови, не потеряла популярности.
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