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«Патриоты» на службе у супостата

«Патриоты» на службе у супостата

Юрий Селиванов: Если кто-то думал, что вчерашние события в России, едва не ставшие полноценной гражданской войной с миллионами жертв, остановленной буквально в последний момент, удостоятся хотя бы пары добрых слов от  телеграммных «спецвоенкоров»,  тот сильно ошибался Источник изображения: соцсети Сегодня с утра начался такой обвальный срач на головы всех подряд и кого попало, и в первую очередь, ясен пень, на министерство обороны РФ,  которое и там недосмотрело и здесь проморгало, как будто Пригожин уже в Кремле и все дерутся за место возле его трона.

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