В Барселоне испортили мурал с Ферраном Торресом после победы Испании на ЧМ-2026

Мурал, который известный уличный художник TVBoy создал в Барселоне в честь нападающего сборной Испании Феррана Торреса после победы команды на чемпионате мира, стала жертвой вандалов всего через несколько часов после появления.
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