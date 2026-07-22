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В Барселоне испортили мурал с Ферраном Торресом после победы Испании на ЧМ-2026

Мурал, который известный уличный художник TVBoy создал в Барселоне в честь нападающего сборной Испании Феррана Торреса после победы команды на чемпионате мира, стала жертвой вандалов всего через несколько часов после появления.

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