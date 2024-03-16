Запад весь последний год делал все для срыва выборов президента Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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