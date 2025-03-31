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Это грабеж, так нечестно, я же за вас украинскую кровь проливал: Зеленский истерит, читая новое соглашение с Америкой

Это грабеж, так нечестно, я же за вас украинскую кровь проливал: Зеленский истерит, читая новое соглашение с Америкой

Independent: США и Евросоюз хотят превратить Украину в сырьевую колонию Все без исключения крупнейшие издания планеты написали о новом соглашении между США и Украиной, которое предполагается заключить в рамках переговорного процесса о прекращении военного конфликта.

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