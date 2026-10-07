5 военных изобретений, в которых русские были первыми

История русского оружия — это не только про «Катюши» и автоматы Калашникова. В разные эпохи русские изобретатели, инженеры и военные предлагали решения, которые опережали своё время и меняли тактику боя.
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