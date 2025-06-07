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Свежие комментарии

Россияне отказываются от электромобилей: продажи «электричек» рухнули на треть

Согласно свежим данным агентства «Автостат», которые публикует Сергей Целиков в своем Telegram-канале, продажи новых электромобилей в России в мае 2025 года составили 786 экземпляров, что сразу на 28% меньше, чем в мае 2024 года (тогда было ….

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