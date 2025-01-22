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"Жара" в Якутии побила рекорд 80-летней давности

В Якутии нетипично высокая по местным меркам температура побила рекорды, державшиеся с 1940-х годов. Такая «жаркая» погода продлится в регионе до конца недели, сообщила начальник якутского гидрометцентра Татьяна Маршалик.

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