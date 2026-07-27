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Смоленск 2.0

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В Смоленской области на пять дней ограничат движение через железнодорожный переезд

В Смоленской области на пять дней ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение автомобилей на переездах в городе Ярцево в Смоленской области будет ограничено. Жителям и гостям Ярцево стоит заранее продумать маршруты поездок: с 27 по 31 июля в городе введут временные ограничения на пересечении с железной дорогой.

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